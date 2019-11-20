20.11.2019 20:34 | Son Güncelleme: 20.11.2019 20:35

Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 3 kişi yaralandı

Kurtarma ekipleri yaralıları araçtan çıkarmak için zamanlar yarıştı

DENİZLİ - Denizli'de meydana gelen trafik kazasında kontrol çıkarak devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye gelen kurtarma ekipleri yaralıları devrilen araç çıkarmak için adeta zamanla yarıştı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yaşanan kazada, Ramazan G., idaresindeki 20 ABC 195 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araç içerisinde bulunan Azat G., ve Murat G., sıkışarak yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil servis ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılırken, ekipler yaralıları kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Ardından yaralılar ambulanslar ile Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonra soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA