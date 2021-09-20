Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 2'si ağır 5 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Boğazkale kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Boğazkale'den Sungurlu istikametine seyir halinde olan Ertan G. yönetimindeki 06 FL 7942 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Tarlaya devrilen otomobilde sürücü Ertan G. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Seyit Ahmet G., Gülhan G., Züveyde G. ve Saniye G. yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır olan sürücü Ertan G. ve Seyit Ahmet G. Çorum'a sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM