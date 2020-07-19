Kontrolden çıkan otomobil devrildi
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Kontrolden çıkan otomobil devrildi

Edirne'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı, araç kullanılamaz hale geldi.

Kontrolden çıkan otomobil devrildi
19.07.2020 03:26 | Son Güncelleme: 19.07.2020 03:55

Edirne'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı, araç kullanılamaz hale geldi.

Burak Kırdar'ın kullandığı 22 BK 880 plakalı otomobil Gazimihal Köprüsü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonunucu birkaç kez takla attı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri Kırdar'ı ters dönen araçtan çıkarttı.

Yaralı sürücüye ilk müdehalesi ambulansta yapıldıktan sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Hurdaya dönen araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: AA

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