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Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu; 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu; 1 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla atarak dereye uçtu.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla atarak dereye uçtu. Araç içerisinden kendi imkanları ile çıkan yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Yurtbaşı Mahallesi yakınlarındaki Gediz Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Hüseyin K. (54) 35 R 0871 plakalı otomobil, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karayolunda savrulan otomobil takla atarak yolun sol tarafında bulunan dereye uçtu. Araç içerisinde kendi imkanları ile çıkan sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu; 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu; 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu; 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu; 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Otomobil, Tragger, Manisa, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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