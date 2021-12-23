Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına düştü: 3 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına düştü: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına düştü: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrol çıkarak köprünün bariyerlerine çarparak dere yatağına düştü.

MANİSA (İHA) - Manisa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrol çıkarak köprünün bariyerlerine çarparak dere yatağına düştü. Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde İlhan Keskin (66) idaresindeki 35 EA 8892 plakalı otomobil, Üçpınar Tekeller Mahallesi yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün bariyerlerine çarparak dere yatağına düştü. Ters dönen otomobilde sürücü İlhan Keskin'in yanında yolcu olarak bulunan Hülya Keskin (60) ve Fikriye Silici (70) yaralandı. Kaza ihbarı ardından olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından ters dönen araçtan çıkarılan yaralılar 112 ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - MANİSA

7 katlı apartmanda alevler yükseldi! Mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişi kurtarıldı

7 katlı apartmanda alevler yükseldi! Mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişi kurtarıldı

 Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna dalan aracın sürücüsü feci şekilde can verdi

Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna dalan aracın sürücüsü feci şekilde can verdi

 Otomobil köpeğe çarptı, kazayı gören kadın dizlerinin üzerine çöküp kaldı

Otomobil köpeğe çarptı, kazayı gören kadın dizlerinin üzerine çöküp kaldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title