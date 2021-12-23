Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına düştü: 3 yaralı

MANİSA (İHA) - Manisa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrol çıkarak köprünün bariyerlerine çarparak dere yatağına düştü. Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde İlhan Keskin (66) idaresindeki 35 EA 8892 plakalı otomobil, Üçpınar Tekeller Mahallesi yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün bariyerlerine çarparak dere yatağına düştü. Ters dönen otomobilde sürücü İlhan Keskin'in yanında yolcu olarak bulunan Hülya Keskin (60) ve Fikriye Silici (70) yaralandı. Kaza ihbarı ardından olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından ters dönen araçtan çıkarılan yaralılar 112 ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - MANİSA

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