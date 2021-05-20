Kontrolden çıkan otomobil demir bariyerlere çarptı: 3 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil demir bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil demir bariyerlere çarptı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Çorum karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. idaresindeki 06 BE 9514 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki demir bariyerlere çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü E.D. ile yolculardan H.K. ve Z.N.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KIRIKKALE

Kontrolden çıkan otomobil demir bariyerlere çarptı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil demir bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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