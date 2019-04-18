Kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: 1 ölü 3 yaralı

Menfezin üzerine çıkan otomobil önce ihtiyaç gidermek için duran tırın sürücüsüne çarptı ardından 30 metre aşağıdaki araziye uçtu

GAZİANTEP - Gaziantep Şanlıurfa otoyolunda kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı. Menfezin üzerine çıkan otomobil ihtiyaç gidermek için duran tırın sürücüsüne çarptı ardından ise yoldan 30 metre aşağıdaki araziye uçtu. Kazada 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'ten Şanlıurfa Balıklı Göl'e gitmek için yola çıkan Coşkun D.idaresindeki otomobil, sabah saat 06: 30 sıralarında Gaziantep Şanlıurfa otoyolu 7 kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Menfezin üzerine çıkan otomobil, bir süre menfezde seyir etti. Yaklaşık 110 metre ilerisinde park halinde bulunan 63 AJ 591 plakalı tıra çarpmaktan son anda kurtulan otomobil, tırın hemen yanında bulunan ve ihtiyaç gideren sürücüsü Hüseyin Çelik'eçarptı. Yaklaşık 35 metreden aşağıya uçan otomobil, arazide bulunan kanala çarparak durabildi. Kazada, otomobil sürücüsünün kayın validesi olduğu öğrenilen 69 yaşındaki Ayşe Atasayar ölürken, tır sürücüsü, otomobil sürücüsü ve karısı Hacer D.yaralanarak, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde ölen Ayşe Atasayar'ın cenazesi olay yerinde savcılık incelemesinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırılacağı öğrenilirken, kazanın yaşandığı otoyolda ise trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaynak: İHA