Son dakika haber: - Kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber: - Kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

07.12.2020 14:02 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:14

Son dakika gelişmesine göre - Kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı İzmir'in Konak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkıp önce otopark alanındaki iki yayaya, ardından da park halindeki bir araca çarparak durabildi.

- Kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkıp önce otopark alanındaki iki yayaya, ardından da park halindeki bir araca çarparak durabildi. Yayalardan biri hayatını kaybederken diğeri ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarında meydana geldi. İddialara göre A.E. isimli sürücü, 09 SK 177 plakalı otomobiliyle Konak yönüne doğru seyrederken önüne bir yaya çıkmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, önce orta refüje ardından da tramvay yolunun yanındaki bariyerleri yıkıp yolun alt kısmında yer alan otoparka girdi. Otomobil, otopark yolunda yürüyen iki kadın yayaya çarptıktan sonra park halindeki başka bir cipe çarparak durabildi.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. İki yayanın üzerinden de kimlik çıkmazken, yayalardan birinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaya ise ağır yaralı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Araç sürücüsü A.E. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber: - Kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber: - Kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber: - Kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber: - Kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber: - Kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber: - Kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖZETEN

İlgili Haberler

Kontrolden çıkan otomobil kanala düştü: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil kanala düştü: 1 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Trafikte aracıyla dehşet saçtı: 1'i polis 2 yaralı
Trafikte aracıyla dehşet saçtı: 1'i polis 2 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Özgür Özel Süleyman Soylu Mustafa Şentop Muhsin Fahrizade
Magazin Cem Yılmaz Gökhan Alkan Demet Akalın Diego Armando Maradona
Spor Falcao Ersun Yanal Fatih Terim Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Adana Bursa Aralık Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: - Kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 15:14:00. #1.14#
title