Kontrolden çıkan otomobil çiçekçiye girdi
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Kontrolden çıkan otomobil çiçekçiye girdi

Kontrolden çıkan otomobil çiçekçiye girdi
Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sırasında savrulan otomobillerden biri yol kenerındaki çiçekçi dükkanına girerek durabildi.

Kaza, ilçeye bağlı Yeni Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı ile İstiklal Caddesi kesişiminde meydana geldi. M.A. (44) yönetimindeki 33 N 6427 plakalı otomobil, karşı yönden gelen B.E. (28) yönetimindeki 01 AAU 717 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle B.E.'nin kontrolünden çıkan otomobil savrularak yol kenarındaki çiçekçi dükkanına girdi. Sürücü B.E.'nin yaralandığı kazada çiçekçi dükkanında da büyük hasar meydana geldi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan B.E.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kontrolden çıkan otomobil çiçekçiye girdi
Kontrolden çıkan otomobil çiçekçiye girdi
Kontrolden çıkan otomobil çiçekçiye girdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN

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