Kontrolden çıkan otomobil çelik bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kontrolden çıkan otomobil çelik bariyerlere çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin çelik bariyerlere çarpığı kazada sürücü yaralandı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin çelik bariyerlere çarpığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale- Ankara D-200 yara yolu üzerindeki Irmak virajlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sait K. (22) idaresindeki 06 CTY 727 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çelik bariyerlere çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Sait K. ambulans ile Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya dönenen otomobil ise çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı.

(Hasan Ay-İHA)

Kontrolden çıkan otomobil çelik bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil çelik bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil çelik bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Bağdat Caddesi'ni savaş alanına çeviren kaza! Otomobilde sıkışan sürücü için seferber oldular

Bağdat Caddesi'ni savaş alanına çeviren kaza! Otomobilde sıkışan sürücü için seferber oldular

 İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI 1 AY SONRA YÜZDE 50 DÜŞECEK?

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI 1 AY SONRA YÜZDE 50 DÜŞECEK?

 Görüntü tepki çekti! Yavru köpeği patisinden taşıyan belediye işçisi kendini böyle savundu

Görüntü tepki çekti! Yavru köpeği patisinden taşıyan belediye işçisi kendini böyle savundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title