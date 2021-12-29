Kontrolden çıkan otomobil çelik bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Haberler
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Kontrolden çıkan otomobil çelik bariyerlere çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin çelik bariyerlere çarpığı kazada sürücü yaralandı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin çelik bariyerlere çarpığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale- Ankara D-200 yara yolu üzerindeki Irmak virajlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sait K. (22) idaresindeki 06 CTY 727 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çelik bariyerlere çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Sait K. ambulans ile Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya dönenen otomobil ise çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı. - KIRIKKALE

Kontrolden çıkan otomobil çelik bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil çelik bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil çelik bariyerlere çarptı: 1 yaralı

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