Kontrolden çıkan otomobil çelik bariyerlere çarptı: 1 yaralı

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin çelik bariyerlere çarpığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale- Ankara D-200 yara yolu üzerindeki Irmak virajlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sait K. (22) idaresindeki 06 CTY 727 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çelik bariyerlere çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Sait K. ambulans ile Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Hurdaya dönenen otomobil ise çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı. - KIRIKKALE