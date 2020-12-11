Kontrolden çıkan otomobil çarptığı yaya ile birlikte restorana böyle daldı
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Kontrolden çıkan otomobil çarptığı yaya ile birlikte restorana böyle daldı

11.12.2020 10:33 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:17

Kontrolden çıkan otomobil çarptığı yaya ile birlikte restorana böyle daldı Yolun karşısına geçerken dehşeti yaşadı Kocaeli'nin Derince ilçesinde sokakta yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa çarparak havaya fırlatan otomobil, restorana daldı.

Kontrolden çıkan otomobil çarptığı yaya ile birlikte restorana böyle daldı

Yolun karşısına geçerken dehşeti yaşadı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde sokakta yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa çarparak havaya fırlatan otomobil, restorana daldı. Otomobil ile birlikte fırlayarak restorana giren yaya yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Hafız Hasan Yılmaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 35 ALE 568 plakalı Peugeot parka otomobil hızla girdiği caddede yolun karşısına geçen vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisi ile havaya fırlayan genç, otomobil ile birlikte cadde üzerinde bulunan restoranın içine girdi. Kaza sonrası panik yaşayan otomobil içerisindeki bir şahıs ise aracın camından dışarı çıktı. Otomobilin çarptığı yaya ise yaralandı. Olayı görenler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan vatandaş hastaneye kaldırıldı. Daha sonra olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otomobil çekici yardımı ile kaldırıldı.

Olay anı kamerada

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin hızlı bir şekilde girdiği caddede yolun karşısına geçen vatandaşa çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisi ile fırlayan genç ve otomobil, restorana giriyor. Panik yaşayan otomobildeki bir vatandaş aracın camından dışarı çıkıyor. Restoranda bulunan vatandaşlar ise yaralının yardımına koşuyor.

Kontrolden çıkan otomobil çarptığı yaya ile birlikte restorana böyle daldı
Kontrolden çıkan otomobil çarptığı yaya ile birlikte restorana böyle daldı
Kontrolden çıkan otomobil çarptığı yaya ile birlikte restorana böyle daldı
Kontrolden çıkan otomobil çarptığı yaya ile birlikte restorana böyle daldı
Kontrolden çıkan otomobil çarptığı yaya ile birlikte restorana böyle daldı
Kontrolden çıkan otomobil çarptığı yaya ile birlikte restorana böyle daldı
Kontrolden çıkan otomobil çarptığı yaya ile birlikte restorana böyle daldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA TAŞÖREN

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