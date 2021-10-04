KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL BÜFEYE ÇARPTI - Haberler
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KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL BÜFEYE ÇARPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında büfeye çarparak takla atan sürücü yaralandı.

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında büfeye çarparak takla atan sürücü yaralandı.

İlçeye bağlı Ergenekon Mahallesi'nde meydana gelen kazada, K.E. yönetimindeki 33 AEK 557 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu büfeye çarparak takla attı.

Sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL BÜFEYE ÇARPTI

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL BÜFEYE ÇARPTI

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL BÜFEYE ÇARPTI

KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL BÜFEYE ÇARPTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL BÜFEYE ÇARPTI - Haberler
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