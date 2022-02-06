Kontrolden çıkan otomobil boru hattına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

SOMA, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Soma ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yolun sağından geçen boru hattına çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, 07.50 sıralarında Soma'ya bağlı Küçükgüney Mahallesi Kül Barajı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. (21) yönetimindeki 10 BCE 46 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağından geçen boru hattına çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü E.Y'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, yolcu konumunda bulunan O.A'ya (32) yaptıkları ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA