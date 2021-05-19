Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere sapandı
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Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere sapandı

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere sapandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da 18 yaşından küçük sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı.

Afyonkarahisar'da 18 yaşından küçük sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı. Meydana gelen kazada 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, Afyonkarahisar-Kütahya karayolu 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampusu istikametinden kent merkezi istikametine seyir halinde bulunan Y.K. (17) yönetimindeki 03 EA 235 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere saplandı. Kazada genç sürücü Y.K. otomobilin içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen 18 yaşından küçük araç sürücüsü Y.K. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Araçta sıkışan genç sürücünün cansız bedeni AFAD ekiplerince çıkartılarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Polis kaza sonrası inceleme başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere sapandı
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere sapandı
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere sapandı
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere sapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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