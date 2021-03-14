Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

14.03.2021 21:57 | Son Güncelleme: 14.03.2021 22:01
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Gaziantep'te kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi.

Gaziantep'te kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep-Nizip D400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.E (46) idaresindeki 27 TA 317 plakalı wolksvagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü N.E. ile araçta bulunan H.T.E. (16) ve E.Z. (46) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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