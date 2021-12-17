Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

ANKARA (İHA) - Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarptı. Adeta hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula'dan İzmir istikametine giden Faruk D.(50) idaresindeki 35 TS 236 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karayolunda savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Kazanın şiddetiyle alkollü olduğu öğrenilen araç sürücüsü Faruk D.(50) yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Faruk D.(50)'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA

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