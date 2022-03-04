Kontrolden çıkan otomobil, barakanın altından geçerek ağaca çarptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kontrolden çıkan otomobil, barakanın altından geçerek ağaca çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kontrolden çıkan otomobil, barakanın altından geçerek ağaca çarptı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil, barakanın altından geçerek ağaca çarptı.

AKYAZI, SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil, barakanın altından geçerek ağaca çarptı.

Kaza, D-140 Karayolu TEM Otoyolu gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 BH 888 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak şarampole düştü. Hızı yavaşlayamayan otomobil daha sonrasında barakanın direklerini kırarak ağaca çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken konuya ilişkin inceleme başlattı. - SAKARYA

Kontrolden çıkan otomobil, barakanın altından geçerek ağaca çarptı

Kontrolden çıkan otomobil, barakanın altından geçerek ağaca çarptı

Kontrolden çıkan otomobil, barakanın altından geçerek ağaca çarptı

Kontrolden çıkan otomobil, barakanın altından geçerek ağaca çarptı

Kontrolden çıkan otomobil, barakanın altından geçerek ağaca çarptı

Kontrolden çıkan otomobil, barakanın altından geçerek ağaca çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Otomobil, Sakarya, Akyazı, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title