Kontrolden çıkan otomobil bahçeye düşmeden durdu
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Kontrolden çıkan otomobil bahçeye düşmeden durdu

05.01.2021 14:31 | Son Güncelleme: 05.01.2021 14:35
Kontrolden çıkan otomobil bahçeye düşmeden durdu

AFYONKARAHİSAR'da sürücünün rampa çıkarken kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırım taşları sayesinde 10 metreden okul bahçesine düşmekten kurtuldu.

AFYONKARAHİSAR'da sürücünün rampa çıkarken kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırım taşları sayesinde 10 metreden okul bahçesine düşmekten kurtuldu. 

Olay, İstiklal Mahallesi Doğan sokakta meydana geldi. Azize K. kullandığı 03 HE 990 plakalı otomobille rampa çıkarken yağmurlu yolda aracın kontrolünü kaybetti. Yoldan aşağı doğru gelmeye başlayan otomobil, Ekrem Yavuz Ortaokulu bahçe duvarının bulunduğu kısımda kaldırım taşlarına takıldı ve yaklaşık 10 metre yükseklikten düşmeden güçlükle durabildi. 

Kaza sonrası şok yaşayan Azize K. yara almadan kurtuldu. Azize K., polis ekiplerini arayıp, yardım istedi. Olay yerine gelen polis, bölgeye çekici çağırdı. Otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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