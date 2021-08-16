Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da seyir halindeyken kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Bolu'da seyir halindeyken kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Abant Tabiat Parkı yolu Dereceören mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu istikametine seyir halinde olan Arif Kurt idaresindeki 14 AR 859 plakalı Renault marka otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çaptı. Kazada, ön kısmı hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Kurt yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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