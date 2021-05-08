Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY - Haberler | Güncel

İZMİR'in Buca ilçesinde, kanalizasyon çalışmasından dolayı çekilmiş emniyet şeridini son anda fark eden otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı ardından savrulan otomobil yan yattı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, kanalizasyon çalışmasından dolayı çekilmiş emniyet şeridini son anda fark eden otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı ardından savrulan otomobil yan yattı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sularında Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mevlüt  M.(51) idaresindeki 09 BBG 68 plakalı otomobil seyir halindeyken, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından kanalizasyon bakımının ardından  bir kısmı şeritle kapanan yolu son anda fark etti, ani manevra yapan  sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve ardından aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yan yattı. Kazada yolcu konumunda bulunan Fatma M.(50) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Fatma M.'yi araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Fatma M. İzmir Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Fatma M.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza nedeniyle bir süre trafik akışı kontrollü sağlanırken, otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'YAPILAN ÇALIŞMA HİÇ BELLİ DEĞİL'

Kazayla ilgili konuşan Mevlüt  M., "Ben seyir halindeydim, yapılan çalışma hiç belli değil. Ben oradan kaçayım derken, direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Daha sonra aydınlatma direğine vurdum. Vurmamla birlikte takla attım" dedi.


- İzmir
Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

Beşiktaş'ta makas atan sürücü, ortalığı birbirine kattı! 4 kişi yaralandı, 11 araç hasar gördü
Beşiktaş'ta makas atan sürücü, ortalığı birbirine kattı! 4 kişi yaralandı, 11 araç hasar gördü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Faik Öztrak Hulusi Akar Murat Kurum Fahrettin Koca
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Burcu Biricik Chloe Loughnan
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Yılmaz Vural Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 23:24:08. #1.15#

title