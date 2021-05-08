Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

İZMİR'in Buca ilçesinde, kanalizasyon çalışmasından dolayı çekilmiş emniyet şeridini son anda fark eden otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı ardından savrulan otomobil yan yattı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, kanalizasyon çalışmasından dolayı çekilmiş emniyet şeridini son anda fark eden otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı ardından savrulan otomobil yan yattı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sularında Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mevlüt M.(51) idaresindeki 09 BBG 68 plakalı otomobil seyir halindeyken, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından kanalizasyon bakımının ardından bir kısmı şeritle kapanan yolu son anda fark etti, ani manevra yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve ardından aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yan yattı. Kazada yolcu konumunda bulunan Fatma M.(50) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Fatma M.'yi araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Fatma M. İzmir Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Fatma M.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza nedeniyle bir süre trafik akışı kontrollü sağlanırken, otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'YAPILAN ÇALIŞMA HİÇ BELLİ DEĞİL'

Kazayla ilgili konuşan Mevlüt M., "Ben seyir halindeydim, yapılan çalışma hiç belli değil. Ben oradan kaçayım derken, direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Daha sonra aydınlatma direğine vurdum. Vurmamla birlikte takla attım" dedi.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY