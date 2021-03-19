Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı

19.03.2021 21:23 | Son Güncelleme: 19.03.2021 21:37
Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde aşırı yağış nedeniyle yolda kayan otomobil aydınlatma direğine çarptı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde aşırı yağış nedeniyle yolda kayan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Feci kazada araçta 4 kişi yaralandı.

Kaza, Akşam saatlerinde Alaplı Belediye Plaj mevkiinde meydana geldi. Akçakoca istikametinden Alaplı yönüne giden İrfan K. yönetimindeki 34 FV 2578 plakalı Hyundai marka otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıktı. Orta refüje savrulan araç aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler polisi ve ambulansı ararken araçta sıkışan yaralılar için itfaiye çağrıldı. Olay yerine gelen Alaplı ve Akçakoca itfaiye ekipleri sürücü İrfan K. ve araç içerisinde bulunan Zuhal K., Mustafa K., Şekip Ö.'yü sıkıştığı yerden çıkardı.

Ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 yaralı tedavi altına alındı. Çarpmanın etkisiyle 30 metre ileriye savrulan aracın bagaj bölümündeki eşyalar vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine teslim edildi. Hurda haline gelen otomobil otoparka çektirildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ziya Selçuk Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Pelin Öztekin Çağatay Ulusoy Aslıhan Karalar Berrak Tüzünataç
Spor Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 21:42:59. #1.16#
title