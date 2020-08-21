Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eflani ilçesi Hükümet Caddesi'nde ilerleyen K.C. (50) yönetimindeki 37 LB 837 plakalı otomobil ile Ö.V. (37) idaresindeki 78 SP 856 plakalı cip çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücü ve yanındaki C.Ü. (21) yaralandı.

Yaralılar, diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Safranbolu istikametinden Karabük yönüne giden B.A yönetimindeki 78 BH 124 plakalı otomobil, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı Sanayi kavşağında kontrolden çıkarak, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yıkılma tehlikesi bulunan aydınlatma direği nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Yaralanan sürücü, ambulansla Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA