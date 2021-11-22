Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı. Sürücü sıkıştığı yerden Afad ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı.

Kaza, Afyonkarahisar kent merkezi Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Öznur İnan idaresindeki 32 GD 841 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetine kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç birkaç metre savrulduktan sonra orta refüje çıkarak, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Karşı şeride geçmekten son anda kurtulan otomobil devrilirken sürücü Öznur İnan yaralandı. Yaralı olay yerine gelen AFAD ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı sürücü ardından 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.