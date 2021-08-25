Kontrolden çıkan otomobil, ATM'ye ok gibi saplandı
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Kontrolden çıkan otomobil, ATM'ye ok gibi saplandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başkent'te aracının hakimiyetini kaybeden sürücü, benzinlikte duran ATM'lere girdi.

Başkent'te aracının hakimiyetini kaybeden sürücü, benzinlikte duran ATM'lere girdi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçtan şans eseri ölü ya da yaralı çıkmadı. Kaza anı benzinliğin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Altındağ ilçesinde meydana geldi. 06 BSR 489 plakalı aracın sürücüsü otomobilinin gaz pedalının sıkışması sonucu durmadı ve yol kenarındaki benzinliğin girişinde duran ATM'lere daldı. Ok gibi saplanan araç çarpmanın etkisiyle hurdaya dönerken olayda şans eseri ölüm ya da yaralanma meydana gelmedi. Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı anbean benzinliğin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kazaya anına şahit olan benzinlik çalışanı Turgut Uçar, "Ben akaryakıt almak isteyen bir müşteriyle ilgileniyordum ancak bir çatırtı, gürültü duydum. Zaten araçla benim aramda 2 metre vardı. Araç son sürat bizim reklam panosunu, demir korkulukları devirip istasyondaki iki ATM'ye vurdu. Araç caddeden geçiyordu. Normal caddeden geçen bir araçtı. Kazanın ardından araçtaki kadınları ve küçük bir kız çocuğunu vatandaşların müdahalesi ile indirdiler. Onları sakinleştirmeye çalıştık. Polisi aradık sonra. Sürücü de biraz şoka girmişti. Bilinçsiz hareketleri vardı" ifadelerini kullandı.

(Ali Nargüner - Yunus Özkan/İHA)

Kontrolden çıkan otomobil, ATM'ye ok gibi saplandı
Kontrolden çıkan otomobil, ATM'ye ok gibi saplandı
Kontrolden çıkan otomobil, ATM'ye ok gibi saplandı
Kontrolden çıkan otomobil, ATM'ye ok gibi saplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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