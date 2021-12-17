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Kontrolden çıkan otomobil arsaya uçtu: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kontrolden çıkan otomobil arsaya uçtu: 2 yaralı Ordu'da, kontrolden çıkan otomobilin boş arsaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

SAMSUN (İHA) - Kontrolden çıkan otomobil arsaya uçtu: 2 yaralı

ORDU - Ordu'da, kontrolden çıkan otomobilin boş arsaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ordu'dan- Samsun istikametine Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. idaresindeki 77 AJ 200 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarındaki boş arsaya uçtu. Kaza nedeniyle sürücü ve araçta bulunan eşi H.D. sıkıştı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kontrolden çıkan otomobil arsaya uçtu: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil arsaya uçtu: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil arsaya uçtu: 2 yaralı

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İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu - Son Dakika Haberleri

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