Kontrolden çıkan otomobil araca çarptı, yol kenarındaki bankete çarparak durabildiler: 2 yaralı Kontrolden çıkan otomobil araca çarptı, yol kenarındaki bankete çarparak durabildiler: 2 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil araca çarptı, yol kenarındaki bankete çarparak durabildiler: 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl Alanyurt yolunda meydana geldi. Fayik A. idaresindeki 16 AFV 620 plakalı otomobil İnegöl'den Alanyurt istikametine doğru seyir halindeyken, Şafak B. idaresindeki 51 KB 88 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza savrulan her iki otomobil yol kenarındaki bankete çarparak durabildi. Kaza sonucu iki sürücü de hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA