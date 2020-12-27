Kontrolden çıkan otomobil apartmanın bahçesine düştü: 3 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil apartmanın bahçesine düştü: 3 yaralı

27.12.2020 21:13 | Son Güncelleme: 27.12.2020 21:16
Kontrolden çıkan otomobil apartmanın bahçesine düştü: 3 yaralı

Sultanbeyli'de kontrolden çıkan otomobilin apartmanın bahçesine düşmesi sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Sultanbeyli'de kontrolden çıkan otomobilin apartmanın bahçesine düşmesi sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde seyreden 34 RUG 06 plakalı otomobil, sürücüsü Atilla Keleş'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma çıktı, ardından 2 katlı bir apartmanın bahçesine düştü.

Kaza sırasında sürücü Keleş ile araçta yolcu olarak bulunan bir kadın ve bir çocuk bulundukları yerde sıkıştı.

Yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan apartmanın bahçesine devrilen otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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