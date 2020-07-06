Kontrolden çıkan otomobil alt geçide çarptı: 4 yaralı
Alanya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin alt geçidin çatısına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
06.07.2020 13:17 | Son Güncelleme: 06.07.2020 13:20
Alanya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin alt geçidin çatısına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Selvi Yaşar (33) yönetimindeki 27 ABE 966 plakalı otomobil, Alanya-Gazipaşa kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yeşilöz Mahallesi'ndeki alt geçidin çatı kısmına çarptı.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA