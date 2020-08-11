Kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna daldı Van'ın Bahçesaray ilçesinde kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonundaki pompaların üzerini kapatan sundurmanın demir direklerine çarparak durabildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonundaki pompaların üzerini kapatan sundurmanın demir direklerine çarparak durabildi.

Alınan bilgilere göre olay, Bahçesaray ilçesindeki Hakkı Bey Kümeevleri yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Kontrolden çıkan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, bir anda akaryakıt istasyonuna yöneldi. Hızla istasyondaki pompaların üzerini kapatan sundurmanın demir direklerine çarpan otomobil büyük korkuya neden oldu. İçerisinde bulunan 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. - VAN

Kaynak: İHA