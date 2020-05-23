Kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonu tabelasına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonu tabelasına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonu tabelasına çarptı: 1 ölü, 2 yaralıMANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

23.05.2020 21:48 | Son Güncelleme: 23.05.2020 21:52

Kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonu tabelasına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, akşam saatlerinde İzmir- İstanbul karayolu üzerinde Selimşahlar Mahallesi girişi yakınlarında meydana geldi. Selim Bilgir (46) yönetimindeki 45 AU 407 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu akaryakıt istasyonun tabelasına çarptı. Kazayı gören istasyondakiler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü Selim Bilgir ile otomobildeki Hüseyin D. (42) ve Servet D.'yi (48) Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü Selim Bilgir, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. İki yaralının tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan yaşanan kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; kontrolden çıkan otomobilin hızla gelerek akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpma anı yer aldı.

Kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonu tabelasına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: DHA

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