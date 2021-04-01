Kontrolden çıkan otomobil, ağacı devirip, takla attı 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kontrolden çıkan otomobil, ağacı devirip, takla attı 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kontrolden çıkan otomobil, ağacı devirip, takla attı 4 yaralıADANA'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırımdaki ağacı devirip, takla attı.

Kontrolden çıkan otomobil, ağacı devirip, takla attı 4 yaralı

ADANA'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırımdaki ağacı devirip, takla attı. Kazada sürücü Özgür A. ile yanındaki 3 arkadaşı yaralandı. Kaza yapan otomobilde alkol şişelerinin olması dikkat çekti.

Kaza, saat 03.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda yaşandı. Özgür A. idaresindeki 01 AGE 335 plakalı otomobil, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Önce kaldırımdaki ağaca çarparak deviren otomobil ardından takla attı. Devriye gezen mahalle bekçilerinin kazayı bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü Özgür A. ve yanındaki 3 arkadaşı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye sevk edildi. Bu sırada basın mensuplarının görüntü aldığı fark eden Özgür A., yaralı arkadaşlarını ve kendi durumunu unutup, tepki gösterdi.

Öte yandan, kaza sonrası olay yeri ve otomobilde yapılan incelemeler sırasında otomobildeki bira şişeleri dikkat çekti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil, ağacı devirip, takla attı 4 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil, ağacı devirip, takla attı 4 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil, ağacı devirip, takla attı 4 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil, ağacı devirip, takla attı 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mahir Ünal Cahit Özkan Ali İhsan Su Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Bahar Candan Cemal Can Canseven
Spor Fatih Terim İsmail Kartal Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kontrolden çıkan otomobil, ağacı devirip, takla attı 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 04:48:27. #1.16#
title