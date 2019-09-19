19.09.2019 18:31

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı 1 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkıp ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü Mediha Ö., (63) yaralandı.

Kaza, Tekirdağ - Malkara karayolunun Hereke Mahallesi kavşağı mevkiinde meydana geldi. Tekirdağ'dan Malkara yönüne giden Mediha Ö., idaresindeki 34 ACA130 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptıktan sonra tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Mediha Ö, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Mediha Ö., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Hastanede tedavi gören Ö.'nün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA