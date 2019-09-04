Kontrolden çıkan otomobil 3 metrelik duvardan uçtu: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil 3 metrelik duvardan uçtu: 2 yaralıZONGULDAK - Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 3 metrelik duvardan aşağıya uçarak ters döndü.
Kontrolden çıkan otomobil 3 metrelik duvardan uçtu: 2 yaralı
ZONGULDAK - Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 3 metrelik duvardan aşağıya uçarak ters döndü. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde yaşandı. Hakan E. idaresindeki 67 AU 803 plakalı otomobiliyle iş merkezlerinin bulunduğu bölgeden anayola çıkmak isterken yanlış manevra yaparak dere yatağına düştü.
Takla atarak ters dönen otomobil motosiklet garajının üzerine düşerek durabildi. Kazadan ucuz kurtulan sürücü Hakan E. ve araçta bulunan 24 yaşındaki Cansu C. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.