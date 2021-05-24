Kontrolden çıkan otomobil ormanlık alana düştü: 2 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil ormanlık alana düştü: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da kontrolden çıkarak bir parkta yaklaşık 10 metre derinlikteki ormanlık alana düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Aksaray'da kontrolden çıkarak bir parkta yaklaşık 10 metre derinlikteki ormanlık alana düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Gülağaç yolu Kireçlik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülağaç istikametinden Aksaray istikametine seyreden Fadime E. (25) idaresindeki 68 AJ 737 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Kılıçaslan Parkı'nın yaklaşık 10 metre derinlikteki ormanlık alanına düştü. Demir çitleri aşarak aşağıya düşen otomobil ağaçlara çarparak durabildi. Hurdaya dönen araçtaki sürücü ve Ramazan E. (40) yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Yardım, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralıları araçtan çıkartarak ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kontrolden çıkan otomobil ormanlık alana düştü: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil ormanlık alana düştü: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil ormanlık alana düştü: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil ormanlık alana düştü: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil ormanlık alana düştü: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil ormanlık alana düştü: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil ormanlık alana düştü: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil ormanlık alana düştü: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil ormanlık alana düştü: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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