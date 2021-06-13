Kontrolden çıkan motosiklet önce kaldırıma çarptı, sonra yola savruldu: 2 yaralı
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Kontrolden çıkan motosiklet önce kaldırıma çarptı, sonra yola savruldu: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Haberler | 3. Sayfa

Kontrolden çıkan motosiklet önce kaldırıma çarptı, sonra yola savruldu: 2 yaralı Motosiklet savruldu, sürücü ve arkadaşı yaralandı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet önce kaldırımı çarptı, daha sonra savruldu.

Kontrolden çıkan motosiklet önce kaldırıma çarptı, sonra yola savruldu: 2 yaralı

Motosiklet savruldu, sürücü ve arkadaşı yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet önce kaldırımı çarptı, daha sonra savruldu. Kazada sürücü ve arkasında yolcu olarak bulunan şahıs yaralandı.

Olay, gece saatlerinde İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi D-605 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İşten çıkarak evine gitmek üzere yola çıkan Enes Mücahit A. idaresindeki 41 AHF 741 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle kaldırıma çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklette sürücü Enes Mücahit A. ve arkasında yolcu olarak bulunan Recep A. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan motosiklet önce kaldırıma çarptı, sonra yola savruldu: 2 yaralı
Kontrolden çıkan motosiklet önce kaldırıma çarptı, sonra yola savruldu: 2 yaralı
Kontrolden çıkan motosiklet önce kaldırıma çarptı, sonra yola savruldu: 2 yaralı
Kontrolden çıkan motosiklet önce kaldırıma çarptı, sonra yola savruldu: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik

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Kontrolden çıkan motosiklet önce kaldırıma çarptı, sonra yola savruldu: 2 yaralı - Haberler
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