Kontrolden çıkan motosiklet kaza yaptı: 1 yaralı



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar-Viranşehir karayolunun 10. km'sinde M.İ yönetimindeki plakası belirlenemeyen motosiklet direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada yaralanan M.İ. çağrılan ambulans ile Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan M.İ tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.