Kontrolden çıkan motosiklet duvarı deldi: 2 yaralı
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Kontrolden çıkan motosiklet duvarı deldi: 2 yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet duvarı deldi: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek sitenin bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek sitenin bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, aşırı hızlı olduğu görülen motosikletin kavşakta bir aracı solladıktan sonra hızla bahçe duvarına çarptığı ve asfalta savrulduğu görüldü.

Kaza, Sorgun Mahallesi Sözen konutları karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Side istikametine seyir halindeki Alp Furuncu'nun kullandığı 07 ATU 82 plakalı motosiklet, 8085 ve 8107 sokakların kesiştiği kavşağı geçtikten sonra kontrolden çıkıp Sözen konutları karşısındaki sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Alp Furuncu ve motosiklette yolcu olarak bulunan Yunus Eren, 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Feci kaza güvenlik kamerasında

Motosikletin duvara çarparak duvarı parçaladığı feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, aşırı hızlı olduğu belirlenen motosikletin, kavşağa geldiğinde bir aracı sollamak isterken doğrudan duvara çarptığı ve motosikletin yola savrulduğu görülüyor. - ANTALYA

Kontrolden çıkan motosiklet duvarı deldi: 2 yaralı
Kontrolden çıkan motosiklet duvarı deldi: 2 yaralı
Kontrolden çıkan motosiklet duvarı deldi: 2 yaralı
Kontrolden çıkan motosiklet duvarı deldi: 2 yaralı
Kontrolden çıkan motosiklet duvarı deldi: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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