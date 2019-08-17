KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLET BARİYERLERE ÇARPTI: 2 AĞIR YARALI

17.08.2019 06:52

Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyerlere çarptı. Kazada kask takmayan sürücü ve arkasındaki yolcu ağır yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında D100 Karayolu Kartal istikameti Medeniyet Üniversitesi'nin önünde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 28 AAR 714 plakalı motosiklet, Kadıköy istikametinden Kartal istikametine doğru ilerlediği sırada İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin önünde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önce bariyerlere çarptı sonra da savruldu. Motosiklette bulunan 2 kişi, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre savrulan motosikletten yola düştü. Kimlikleri henüz belirlenemeyen sürücü ve yolcu ağır yaralandı. İhbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, yolcu ise Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yeri

-Polis ekiplerinin çalışması

-Yaralının sedye ile ambulansa bindirilmesi

-Kaza yerinde bulunan vatandaşlar

-Kaza yapan motosiklet

-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA