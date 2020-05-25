Kontrolden çıkan motosiklet bariyere çarptı: 1 ölü
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Kontrolden çıkan motosiklet bariyere çarptı: 1 ölü

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Kontrolden çıkan motosiklet bariyere çarptı: 1 ölü
25.05.2020 16:12 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:12

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Kaza, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.U. (84) idaresindeki 45 SA 9837 plakalı motosiklet, Gölmarmara ilçesi istikametinde seyir halinde gittiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonrası olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede sürücü G.U.'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden G.U.'nun cansız bedeni morga kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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