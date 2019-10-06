06.10.2019 21:37

Kontrolden çıkan minibüs tarlaya yuvarlandı: 10 yaralı

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan İlçesi'nde direksiyon hakimiyetini yitiren minibüs tarlaya düştü. Kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkhan İlçesi Karadurmuşlu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 31 AAU 272 plakalı minibüs sürücüsü Veysel K. (33), aracının direksiyon hakimiyetini yitirdi. Hakimiyetti kaybolan minibüs tarlaya yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.

Jandarma ekipleri ise kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: İHA