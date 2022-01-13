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Kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı

Kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hakkari'de yolun kaygan olmasından dolayı kontrolden çıkan bir minibüs şarampole yuvarlandı.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'de yolun kaygan olmasından dolayı kontrolden çıkan bir minibüs şarampole yuvarlandı.

Alınan bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Otluca köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir minibüs, yolun kaygan olmasından dolayı kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, minibüsün bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı. - HAKKARİ

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