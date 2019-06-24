Kontrolden çıkan minibüs refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Isparta'da sürücünün kontrolünden çıkarak refüjdeki ağaca çarpan minibüsün araçta sıkışan sürücüsü öldü, beraberinde bulunan 6 yolcu ise yaralandı. Feci kazada minibüs hurdaya dönerken, sıkışan sürücüsü ise bulunduğu yerden güçlükle çıkarılabildi. Edinilen bilgiye göre kaza, dün saat 23.45 sıralarında Isparta - Eğirdir Karayolu üzeri Sanayi Mahallesi 104.Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Eğirdir istikametinden şehir merkezi istikametine seyreden Mehmet Özdemir yönetimindeki 32 YP 560 plakalı minibüs, Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesi yakınlarında sürücünün kontrolünden çıkarak, refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen minibüsün sürücüsü Mehmet Özdemir, bulunduğu yerde sıkışarak feci şekilde can verdi. Feci kazada, aynı araçta yolcu olarak bulunan A.Ö. - H.Ü. - E. Ü. - A.Y. - B.Ö. ve H.Ö. isimli 6 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis, İtfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan 112 Acil Servis Ekipleri yaralılara müdahale ederken, araçta sıkışan sürücünün ise öldüğünü belirledi. Yaralılar, kaza mahalline gelen 112 Acil Servis Ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere sevk edilerek, tedavi altına alındı. İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücünün cenazesi ise, gerekli incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol 1 saati aşkın süre ile kısmen trafiğe kapalı kalırken, gerekli çalışmalar sonrasında tekrar eski haline döndürüldü. Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA