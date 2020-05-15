Kontrolden çıkan midibüs yolun karşısına geçip minibüsle çarpıştı Kontrolden çıkan midibüs yolun karşısına geçip minibüsle çarpıştı- İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı Yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarpmamak için direksiyon kıran kamyonet karşı şeritten gelen minibüse çarptı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde midibüs ile minibüsüm çarpışması sonucu...

Kontrolden çıkan midibüs yolun karşısına geçip minibüsle çarpıştı- İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı Yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarpmamak için direksiyon kıran kamyonet karşı şeritten gelen minibüse çarptı SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde midibüs ile minibüsüm çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Kaza, Adapazarı ilçesi Sebahattin Zaim Bulvarı Halı sahaların önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karaman istikametine 34 RP 522 plakalı midibüs sürücüsü yolun karşısına geçen kadına çarpmamak için direksiyon kırdı. Yoldan çıkan midibüs karşı istikamete geçti. Bu sırada Adapazarı istikametine giden 52 LL 180 plakalı minibüs ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaynak: İHA