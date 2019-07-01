Kontrolden çıkan lüks araç okulun bahçesine uçtu

KASTAMONU - Kastamonu'da yoldan çıkan lüks araç, okulun istinat duvarını da aşarak bahçeye uçtu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi üzerinde Muammer Tahir Raşitzaimoğlu idaresindeki B 599 THR Romanya plakalı lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Kastamonu Fen Lisesi'nin istinat duvarını da aştı ve okulun bahçesine uçtu. Kazada yaralanan olmazken, aracın kaza yaptığını duyan vatandaşlar ise kaza yerine geldi.

Kaza yapan otomobil, çekici marifetiyle olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: İHA