Kontrolden Çıkan Kar Küreme Aracı, Durakta Bekleyenlerin Arasına Daldı

– Rusya'da kontrolden çıkan bir kar küreme aracı, kaldırım kenarında beklemekte olan bir kadının ölümüne neden oldu. Trafikteki bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, kar küreme aracının, kaldırımda otobüs beklemekte olan bir grup insana doğru yaklaştığı görülüyor. Aracın kontrolden çıktığını fark eden insanlar hemen kaçmaya başlasa da aralarından bir kadın kaçamıyor ve duvarla aracın arasında kalarak hayatını kaybediyor. - Rusya

Kaynak: DHA