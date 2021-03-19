Kontrolden çıkan kamyonet yan yattı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kontrolden çıkan kamyonet yan yattı: 1 yaralı

19.03.2021 10:31 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:38
Kontrolden çıkan kamyonet yan yattı: 1 yaralı

Van'ın Muradiye ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin yan yatması sonucu 1 kişi yaralandı.

Van'ın Muradiye ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin yan yatması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Ovapınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 LD 141 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak yan yattı. Araçta sıkışan şahıs itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN

Kontrolden çıkan kamyonet yan yattı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan kamyonet yan yattı: 1 yaralı
Kontrolden çıkan kamyonet yan yattı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Deniz Çakır Şeyma Subaşı Aslıhan Karalar
Spor Ali Koç Cenk Tosun Metin Oktay Hakan Kutlu Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kontrolden çıkan kamyonet yan yattı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 11:14:13. #1.16#
title