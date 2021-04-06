Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 2 ölü, 4 yaralı
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Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 2 ölü, 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / HARUN AKSU - Haberler | 3. Sayfa

Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 2 ölü, 4 yaralı Van'ın Başkale ilçesinde kamyonetin takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 2 ölü, 4 yaralı

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde kamyonetin takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Başkale ilçesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 NT 708 plakalı kamyonet, bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak takla attı. Kazada ilk bilgilere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 4 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Öte yandan, Erciş ilçesindeki Yıldırım kavşağında saat 12.15'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında ise 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 2 ölü, 4 yaralı
Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 2 ölü, 4 yaralı
Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 2 ölü, 4 yaralı
Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 2 ölü, 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HARUN AKSU

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