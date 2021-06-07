Kontrolden çıkan kamyonet şarampole yuvarlandı
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Kontrolden çıkan kamyonet şarampole yuvarlandı

Kontrolden çıkan kamyonet şarampole yuvarlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, şarampole yuvarlandı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, şarampole yuvarlandı.

Kaza, Çambaşı Yaylası Ertaş Obası yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Yılmaz idaresindeki 28 NE 965 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası kamyonette maddi hasar oluşurken, sürücü ise araçtan yara almadan kurtuldu.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ORDU

Kontrolden çıkan kamyonet şarampole yuvarlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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