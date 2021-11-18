GÖLCÜK, KOCAELİ (İHA) - Kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi: 1 yaralı

BOLU - Bolu'da, Gölcük Tabiat Parkı yolunda seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonetteki 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı yolundan şehir merkezine seyir halinde olan Serhat Kavak idaresindeki 06 KYB 40 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Ters dönen kamyonetin sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Halil yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyonetten çıkarılan yaralı yolcu ilk müdahalesinin ardından tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.